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Defterdar Keleş, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

İHA

Defterdar Keleş, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindekiler; 2127 Şubat Vergi Haftası münasebetiyle 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.
Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zekeriya Keleş ve beraberindekilere teşekkür etti.

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