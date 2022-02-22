Defterdar Keleş, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş ve beraberindekiler; 2127 Şubat Vergi Haftası münasebetiyle 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamında bir araya geldi.

Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zekeriya Keleş ve beraberindekilere teşekkür etti.

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