Kilis’te tarihi eser operasyonu

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Kilis’te jandarma ekipleri tarafından tarihi 14 adet sikke ile 3 adet yüzük ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Gaziantep’ten Kilis’e tarihi eser niteliği taşıyan objelerin getirileceği bilgisinin alınması üzerine GaziantepKilis karayolu Küplüce yol kontrol noktasında motosiklet durduruldu. Motosikletin heybesinde yapılan aramada tarihi 14 adet sikke ve 3 adet yüzük ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili olarak bir kişi adliyeye sevk edildi.

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