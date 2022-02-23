Polis Özel Harekattan gerçeği aratmayan tatbikat

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Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne tarafından gerçeğini aratmayan bir tatbikat yapıldı. Gerçek mermilerin kullandığı tatbikat nefes kesti.

Kilis merkeze bağlı Duruca köyü atış alanında 80 özel harekat polisi ve 4 zırhlı taktik araç ile bir arazi tipi zırhlı aracın katılımıyla yaklaşık bir saat süren tatbikatta, polisler senaryo gereği belirlenen hedeflere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçek mühimmat ve sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polisler, kısa mesafede şüpheli şahısları etkisiz hale getirme, minibüs içerisinde rehin alınan yolcuların kurtarılması, meskun mahal operasyonu, arazi taktik, tabanca taktik, zırhlı araçlarla taktik atışları gibi teknikler sergiledi.

Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Keskin nişancı, roket ve bomba atar atışlarıyla hedef bölgeyi yumuşatarak hedefi imha ederken, Tatbikatın sonunda bir keskin nişancı polis, dağın yamacındaki balonu vurarak Türk bayrağı açtı. Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından özel harekat polisleri dua ederek kurban kesti. Tatbikatı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, emniyet müdür yardımcıları izledi.

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