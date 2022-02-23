Özel harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 80 polis memuru, zırhlı araçlar ile Duruca köyündeki atış alanında; senaryo gereği minibüste rehin alınan yolcuları kurtarıp, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Alanda gerçek mühimmat ve sis bombalarının da kullanıldığı tatbikatta, ekipler zırhlı araçlarla da belirlenen hedeflere ateş açtı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in de izlediği tatbikat sonunda özel harekat polisleri, kurban keserek dua etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-02-23 16:05:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.