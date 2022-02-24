Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi

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Kilis'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Postacı Sokak'ta yaşayan Abdurrahman, Dursun, Abdulsamet, İbrahim Halil, Yağmur ve Muhammet Ali Yıldırım ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tutlu Sokak'ta ikamet eden Hamide Alkan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazdan etkilenen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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