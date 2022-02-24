Akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun başkanlığında, Üniversitenin Mercidabık Kampüsünde, Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda, Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ile Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan bütün akademik personel katıldı.
Yapılan akademik araştırmaların ve yazılan bilimsel kitapların önemine değinen Karacoşkun, Mercidabık Kampüsünün, akademisyenlerin bilimsel çalışmalar yapabilecekleri ideal bir ortam sağladığını vurguladı.
Kampüs’te açılması planlanan bölümler üzerinde de duran Karacoşkun, iletişim halinde bulunan bölümlerin birbirlerini besleyerek özelde Mercidabık Kampüsü’nü genelde Üniversitenin daha da ileriye götüreceğini belirtti.
Karacoşkun, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’nun ilerleyen dönemlerde fakülteye dönüştürüleceğini ifade etti.
Öğrencilerin motivasyon seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Karacoşkun, öğrencilerin öğrenmeye son derece açık olduğunu ifade ederek, bu bağlamda öğrencilerin lehine olan her türlü çalışma ve projenin önünü açacaklarını söyledi.
Toplantının soru cevap kısmında, yeni koleksiyon bağlarının kurulması, okuma salonlarının açılması gibi Mercidabık Kampüsü’nü daha ileriye taşıyacak projeler ve çalışmalar üzerinde duruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kilis’te 16 hektara badem dikildi
YEREL HABERLER Kilis’te 16 hektara badem dikildi
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 7 kişi ...
Özel harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER Özel harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı
Polis Özel Harekattan gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Polis Özel Harekattan gerçeği aratmayan tatbikat
Kilisli Muallim Rıfat Bilge’yi anma programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kilisli Muallim Rıfat Bilge’yi anma programı ...
Ahiret konulu program düzenlendi
YEREL HABERLER Ahiret konulu program düzenlendi
JASAT'tan aranan şahıslara operasyon
YEREL HABERLER JASAT'tan aranan şahıslara operasyon
Kilis’te tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kilis’te tarihi eser operasyonu
Defterdar Keleş, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi
YEREL HABERLER Defterdar Keleş, Rektör Karacoşkun’la bir araya ...
Başkan Ramazan’dan, Türkiye şampiyonu Amoca’ya plaket
YEREL HABERLER Başkan Ramazan’dan, Türkiye şampiyonu Amoca’ya plaket
7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER 7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi ...
Cezaevi personeli kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Cezaevi personeli kan bağışında bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.