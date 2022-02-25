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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in Miraç Kandili mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in Miraç Kandili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, miracın Rahmet Peygamberinin, Allah’ın sonsuzluğu, yüceliği ve nihayetsiz kudretine yaptığı en görkemli şahitlik olduğunu belirtti. Dülger, mesajında, ''Rabbimiz, bu şahitlikte gerçek yüceliğin yalnızca kendisine ait olduğunu Efendimizin şahsında beşeriyete bir kez daha göstermiştir. Miraç, bir yönüyle Rabbe vuslat, bir yönüyle de Rabbin nehyettiklerini terk ediştir. Biz müminler için müjdedir. Rabbimiz, kendisine ortak koşmayanların büyük günahlarının bağışlanacağını bu kutlu gecede müjdelemiştir. Miraç değerleri, bizlere yüce ve anlamlı ufuklar açan kutsal değerlerdir. Bu ulvi değerler, bizleri ebediyen huzur içinde kalınacak cennete götürür. Yeter ki bizleri yükseltecek bu değerlere sımsıkı sarılalım ve bunları hayatımıza yansıtmakta kararlı olalım. Yeter ki burağımız, imanımız, ibadetlerimiz, salih amellerimiz ve güzel ahlakımız olsun. Böyle olduğu takdirde hayatımızın her anı bizim için miraç olacaktır. Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile olsun. Allah’tan gelen namaz davetine yürekten icabet edip omuz omuza kıyama duralım. Miracın bereketiyle secdeye varalım. İmanın onurunu, kul olmanın sorumluluğunu bir kez daha hatırlayalım. Kudüs ve Mescidi Aksa’nın özgür olduğu Miraç gecelerine kavuşmak için umudumuzu ve duamızı eksik etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin ve hemşerilerimin Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecede Yüce Rabbimize açılan ellerin ve yakaran dillerin, bütün İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenabı Hak’tan diliyorum” ifadesine ver verdi.

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