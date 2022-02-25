Kınalı keklik avcılarına suçüstü yakalandı

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Kilis'te avlanması yasak olan 5 adet kınalı keklik ile yakalanan 3 kişiye ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine Av Koruma ekibi tarafından arazide yaklaşık 3 saat süren bir izleme ve takip neticesinde 3 kişiyi 5 adet kınalı keklik ile suç üstü yakalandı. 3 kişiye hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandığı bildirildi.

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