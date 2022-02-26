“Aroma Tadında Orman” dikimi tamamlandı

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Kilis’te, 22.40 hektarlık alanda ağaçlandırma işlemi tamamlandı.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği tarafından Kilis Merkez İlçesi Beşenli Köyü sınırlarında 22.40 hektar yaklaşık 31 futbol sahası alanda 2020 yılında tesis edilen aroma vadisi gelir getirici tür ağaçlandırma tesis uygulama Projesi ile lavanta, biberiye, sumak, kekik ve iğde gibi türler ile dikimi gerçekleştirilen sahada Odun dışı ürün üretimleri gerçekleştirmek ve yöre halkına ekonomik anlamda destekte bulunmak hedeflenirken, 2022 yılı tamamlama dikimleri tamamlandı.

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