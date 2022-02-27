Elbeylispor: 1 Antakya Belediyespor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Antakya Belediyespor’a 21 yenildi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Antakya Belediyespor’un golleri ilk yarıda 14 dakikada Cengiz Avcı, 26 dakikada Selim Kıyılı kaydetti. İkinci yarıla baskılı başlayan Elbeylispor girdiği sayısı gol pozisyonlarından yararlanamadı. Elbeylispor’un tek golu 84 dakikada Yigithan Yüksel kaydetti. Antakya Belediyespor’dan 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü karşılaşmada, adete tek kale oynayan Elbeylispor, golleri bulamayınca sahadan 21 yenik ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.