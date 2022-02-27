Elbeylispor: 1 Antakya Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Elbeylispor sahasında Antakya Belediyespor’a 21 yenildi.
Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Antakya Belediyespor’un golleri ilk yarıda 14 dakikada Cengiz Avcı, 26 dakikada Selim Kıyılı kaydetti. İkinci yarıla baskılı başlayan Elbeylispor girdiği sayısı gol pozisyonlarından yararlanamadı. Elbeylispor’un tek golu 84 dakikada Yigithan Yüksel kaydetti. Antakya Belediyespor’dan 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü karşılaşmada, adete tek kale oynayan Elbeylispor, golleri bulamayınca sahadan 21 yenik ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.