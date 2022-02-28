Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerlemek zorunda kaldı.
Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 3040 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sisle kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretti. KilisHatay, KilisGaziantep, KilisÖnüpınar, KilisMusabeyli, KilisPolateli ile KilisElbeyli karayollarında sis etkili oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.