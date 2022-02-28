Kilis'te uzun namlulu silah ve tarihi eser operasyonu

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Kilis’in Musabeyli ilçesinde uzun namlulu silah ve 14 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Musabeyli ilçesine bağlı Yastıca köyüne düzenlenen operasyon sonucu, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 147 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ile 14 adet tarihi eser ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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