Kaçak geçmek isterken sınırda mayına bastı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)SURİYE'den Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.H. (21), mayına basarak yaralandı. Sol ayağı bileğinden kopan A.H., hastanede tedaviye alındı.

Suriye uyruklu A.H., sabah saatlerinde, kaçak yollarla sınırı geçerek, Türkiye'ye gelmek istedi. Sınır hattına gelen A.H., mayınlı bölgeden geçerken patlama oldu. Bastığı mayının infilak etmesiyle sol ayağı bileğinden kopan A.H., patlama sesiyle bölgeye giden askerler tarafından yaralı bulundu. Bölgeden çıkarılan A.H., ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-02-28 12:31:08



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