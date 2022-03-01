Kilis’te göçmen kaçakçılığı operasyonu

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen yabancı uyruklu 2 kişi ile onları depoda saklayan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesinde Y.Ç’ye ait depoda yabancı uyruklu kişiler olduğu istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda, Depoda bulunan yabancı uyruklu 3 kişinin yapılan kimlik sorgusunda Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla geldikleri belirlendi. Depo sahibi Y.Ç. ile yabancı uyruklu kişileri depoya getiren M.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 3 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Y.Ç. ile M.Ç. ise ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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