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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AV sezonu 6 Mart tarihinde kapanıyor

İHA

AV sezonu 6 Mart tarihinde kapanıyor

Kilis’te, 20212022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu, 6 mart 2022 tarihi itibariyle kapanacağı bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Mart itibariyle avlanma yasağının başlayacağı bildirildi. Kilis Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında İl Şube Müdürlüğümüzce gerekli yasal işlemler uygulanacaktır” denildi.

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