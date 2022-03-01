Kilis’te 134 düzensiz göçmen yakalandı

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Kilis’te bir haftada Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 134 yabancı uyruklu kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzensiz göç ile mücadele kapsamında hudut hattı gerisinde 2128 şubat tarihleri arasında icra edilen faaliyetler neticesinde 4 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilerek, 7 organizatör ile illegal yollarla Suriye’den Türkiye’ye gelen 134 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Ayrıca, Kilis’e diğer illerden izin almadan gelen 144 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

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