Kilis’te düzensiz göçmen kaçakçılığı

Kilis’te polis, Suriye’den illegal yollarla gelen 17 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım yataklık eden 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık Mahallesi Çerkez Zekarıya Sokakta Suriye’den illegal yollarla gelen mülteci olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. İkamette yapılan kimlik kontörlünde 17 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişileri sakladığı, getirdiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir otomobil ile bir motosiklete de el kondu. Yabancı uyruklu kişilerin Göç İdaresindeki işlemlerin ardından Hastanedeki sağlık kontörüne müteakip İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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