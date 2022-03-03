Kilis'te 80 kaçak göçmen yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen, 1'i çocuk 80 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. Yol kontrolü sırasında 1'i çocuk 80 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı Kaçak göçmenleri yurda getirdiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Kaçaklar, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-03-03 09:37:48
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