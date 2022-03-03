Kilis'te fırtına; çatı uçtu, demir parçası taksiye saplandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te fırtına nedeniyle belediyeye bağlı merkezin çatısı uçtu, düşen demir parçasının saplandığı taksi hasar gördü.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'nin çatısı uçtu. Çatıdan düşen demir parçası park halindeki taksiye saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-03-03 16:37:29



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