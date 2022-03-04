Jandarmadan “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına destek

Kilis’te jandarma personeli, “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundular.

Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına İl Jandarma Komutanlığı personeli kan vererek destek oldular. İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler Kızılay Kan Merkezi tarafından kan toplama aracında kan bağışında bulundular. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, “İyi ki varsın kan dostum” Kampanyasına destek veren jandarma personeline teşekkür ettiğini ifade ederek, “Jandarma birimlerinde görevli personel 3 ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyorlar. İl Jandarma Komutanı Selami Akşit başta olmak üzere tüm jandarma personeline şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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