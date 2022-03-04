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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te deprem tatbikatı

İHA

Kilis'te, 15 Temmuz İlkokulunda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Kilis’te deprem tatbikatı

Kilis’te, 15 Temmuz İlkokulunda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.
17 Mart tarihleri arasında AFAD tarafından deprem haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile 2022 Afet Tatbikatı Kilis’te 15 Temmuz İlkokulunda yapıldı. Buradaki programa Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile diğer yetkililer katıldı. Tatbikat gereği çalınan sirenle 15 Temmuz İlkokulundaki öğrenciler ve öğretmenler hızlı ve güvenli bir şekilde okulu tahliye ettiler. Okul bahçesinde güvenli alana giden öğretmen ve öğrencileri, başarılı tahliye tatbikatı nedeniyle Vali Soytürk tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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