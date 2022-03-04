Kilis´te gümrük kaçağı 5 tabanca ele geçirildi

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak sokulan 5 tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.

Hudut birlikleri ile jandarma ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada, Suriye'den Kilis'e kaçak olarak tabanca getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, sınır hattı ve gerisinde yürüttükleri faaliyetler sonucu, boş arazideki sırt çantası içinde 5 tabanca ve 15 fişek ile kıyafetler ele geçirdi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-03-04 16:18:12



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