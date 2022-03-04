ÇEKUD’den Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi

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Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik ve beraberindekiler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı’nda bir araya geldi.

Görüşmeye ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, ÇEKUD Genel Sekreteri Süleyman Coşar, ÇEKUD Kurumsal İletişim Yöneticisi Ali Pusati, ÇEKUD Kurumsal İletişim Uzmanı Adem Ertemur, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, ÇEKUD Temsilcisi Ahmet Özçil, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ve Ziraat Odası Genel Sekreteri Ümit Deli katıldı.

Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Prof. Dr. Eyüp Debik ve beraberindekilere teşekkür etti.

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