Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde yeni atamalar yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından yeni atamalar gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un atamasıyla, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalına Meryem Kuzucu, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalına Hüseyin Akar doçent olarak, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalına Hasan Yenidoğan, Matematik Bölümü Matematik Ana Bilim Dalına Mehmet Sever, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalına Şehadet Bulut, Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalına Serap Özdemir, İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalına Zeynep Hümeyra Koç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Ana Bilim Dalına Tuğçe Kayagil doktor öğretim üyesi olarak atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.