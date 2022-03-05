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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te üstatlara saygı konseri

İHA

Kilis’te üstatlara saygı konseri

Kilis Kent Konseyi tarafından kısa süre önce hayatını kaybeden Devlet Sakatçısı Alaeddin Yavaşca ile üstatlar anasına saygı konseri düzenlendi.
Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile çok sayıda davetli katıldı. Yoğun ilgi gören konserde Aralık ayında hayatını kaybeden Kilisli Devlet Sanatçısı Sakatçısı Alaeddin Yavaşca ile üstat sanatçılara saygı konserinde, sanatçılar ayakta alkışlandı.

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