Kilis’te trafik denetimleri sıklaştı

Kilis’te, Radar ile Hız Denetimi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Trafik Denetimleri arttı.

20212030 yılları Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 20212023 yılları Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda, Türkiye genelinde trafik kazaları sonucu oluşan can ve mal kaybını en aza indirmek için yol kullanıcılarına sürekli izlenme hissini oluşturmak amacıyla; Radar ile Hız Denetimi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Trafik Denetimleri yapılıyor. Kilis’te, Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve kollamak, trafik kazalarını en aza indirmek için, ilimizde bulunan kavşaklarda kırmızı ışık ihlalleri, cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri kullanmama, yaya önceliği ve diğer tespiti mümkün olan ihlallere karşı trafik denetimler kameralar aracılığıyla aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.

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