Kilis Belediyespor: 9 - Reyhanlıspor: 0

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Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Reyhanlıspor’u 90 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Kilis Belediyespor’un ilk yarıda gollerini, Dakika 13 Taha Balsu, dakika 15 Özgür Dükme, Dakika 34 Taha Balsu, 45 dakikada Eyüp Ataş, ilk yarı Kilis Belediyespor’un 40 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor, 50 dakikada Özgür Dükme, 60 dakikada Taha Balsu, 63 dakikada Özgür Dükme, 73 80 dakikada Melih Rahman kaydetti. Karşılaşmayı Kilis Belediyespor 90 kazandı.

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