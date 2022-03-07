Uyuşturucudan 10'ar yıl hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan haklarında 10'ar yıl 1'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan haklarında 10'ar yıl 1'er ay hapis cezası bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlülerin Öncüpınar ve Demirışık mahallelerinde bağ evlerinde saklandıkları tespit edildi.
Operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö., Ö.A. ve R.Ç.´yi yakalayıp gözaltına aldı.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2022-03-07 12:00:09
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