Üniversitede de Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Merkezi’nde Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Aralık Üniversitesinde akademik ve idari birimlerinde görev yapan akademisyen, memur, güvenlik görevlisi ve yardımcı hizmetlerdeki kadın personeller, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve eşi Şehri Karacoşkun ev sahipliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Halil Aldemir, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Genç de katıldı.

Günün anlam ve önemine değinen KADAMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seher Maşkaraoğlu, kadınların hayatın her alanında güçlü, mücadeleden vazgeçmeyen, kolay pes etmeyen, aynı zamanda organizasyon ve problem çözme becerileri yüksek ve yaratılış itibariyle de anaç ve merhametli insanlar olduklarını ifade etti.

Maşkaraoğlu, aile düzeninde ve medeniyet birikimin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyanın daha yaşanılabilir, daha huzurlu, mutlu ve güzel bir yer hale dönüştürmeye çalışan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Rektör Karacoşkun ise konuşmalarında kadınların değerinin her zaman bilinmesi gerektiğine, onları sadece bir günle kısıtlayarak anmanın, üç beş kelam ile geçiştirmenin doğru olmadığına değindi. Karacoşkun, Kadınların yardıma ihtiyaç duymaksızın istedikleri bütün mevkilere gelebilecek güçte olduklarını vurguladı. Karacoşkun, Üniversite de cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her bir çalışanın değerli ve önemli olduğunu ifade ederek. Kadın personellerin böyle bir organizasyonda bir araya gelmekten duyduğu mutluluğa değindi.

Rektör Karacoşkun, konuşmalarından sonra eşi Şehri Karacoşkun ile birlikte programa katılan bütün personelin Kadınlar Günü’nü kutladı.

Etkinlik, müzik resitali eşliğinde verilen kokteylin ardından üniversitenin kadın personellerine günün anısına çiçek hediye edilmesiyle sona erdi.

