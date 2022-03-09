Üniversitede ''kadın'' konulu sergi

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi El Sanatları Bölümü Öğretim Üyelerinden Öğr. Gör. Feride Duran’ın koordinatörlüğünü yaptığı “Kadın” konulu serginin açılışı, Üniversitenin Sosyal ve Kültürel Merkez’in giriş katında gerçekleştirildi.

Sergide, 7 Aralık Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin toplam 29 eseri bulunuyor. Kadının toplumdaki yerini ve duygularını anlatan sergide; minyatür, resim, hat, ebru gibi farklı sanat dallarından ve farklı tasarım tekniklerinden oluşan eserler yer alıyor. Sergi, 8 11 Mart arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.

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