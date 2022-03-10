Vali Soytürk, Tuğgeneral Oruçoğlu ile bir araya geldi

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17. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.

Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yürütürken, Tuğgeneralliğe terfi ederek, 17.Komando Tugay Komutanlığı görevine atanan Soner Oruçoğlu, Vali Recep Soytürk ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Korona virüs tedavisi gördükten sonra iyileşen ve görevine Başlayan Vali Soytürk, Fırat Kalkanı Bölgesinde görev yapan 17.Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, Vali Recep Soytürk’e Suriye’deki gelişmeler hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Tuğgeneral Soner Oruçoğlu ile Vali Recep Soytürk’ün görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

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