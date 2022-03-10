Üniversite de Erasmus bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı, Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından, Kilis 7 Aralık Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Uluslararası İlişkiler Ofisinden Öğr. Gör. Yusuf Avar, Erasmus+ değişim programı hakkında bilgiler verdi.
Programların öğrencilere ve topluma kazanımları üzerinde duran Avar, Erasmus+ değişim programının başvuru şartlarını açıkladı. Avar, daha sonra Üniversitenin devam eden Erasmus+ online başvurularının 11 Mart’ta biteceğini vurguladı. Erasmus+’a hangi dönemlerde gidildiği, başvuru ve seçim süreci, hibe miktarları, ders denklikleri, pasaport, vize işlemleri ve konaklama gibi konular hakkında da bilgiler verdi.
Toplantı, sorucevap bölümüyle sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.