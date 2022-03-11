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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’den kutlama mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’den kutlama mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İstiklal Marşının Kabulünün yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, mesajında Allah'ın Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmaması temennisinde bulunarak, “Milletimizin ve istiklalimizin sembolü olan İstiklal Marşı’mız; Aziz milletin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde, istiklal ve istikbal mücadelesindeki imkansızlıklar içerisinde gösterdiği kahramanlığı, bağımsızlık aşkını, azmi, inancı ve kararlılığı anlatan, en zorlu günlerde millete cesaret ve moral kaynağı olan kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir.Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan bir destandır. Ortak sesimiz, ortak vicdanımız, en kıymetli ortak değerimizdir” ifadelerini kullandı.
Dülger, mesajının devamında ise ''Türk milleti tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmeyen varlığına kastedenlere gerekli dersi veren, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkmış bir millettir. İşte bu millete esaret gömleği giydirilmek istenen İstiklal Savaşında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi vermiş hür ve müstakil yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirmiştir. Büyük şair, mütefekkir Mehmet Akif, kalemiyle değil kalbiyle yazdığı İstiklal Marşıyla milletimizin hürriyet mücadelesini ve ezelden ebede yürüyüşünü destanlaştırarak herkesin hislerine tercüman olmuş, bu mücadeleyi ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşının her mısrası büyük anlamlar yüklüdür ve asla unutmamamız gereken değerleri anlatır. Mehmet Akif, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın’ derken bu süreçte çekilen zorlukları en çarpıcı biçimde ortaya koymuştur. Milletimizin duygularına tercüman olan bu destansı eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş Milletimizin, bu kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürüdür. Ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız; ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin İstiklal Mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşımızın Milli Marş olarak kabul edilişini yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu destanı yazdıran tüm ecdadımızı ve İstiklal Mücadelemizi destansı ifadelerle kaleme alarak ölümsüzleştiren Mehmet Akif’i sonsuz rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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