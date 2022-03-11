Tarihi evin ön cephesi kısmen göçtü

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Kilis’te, tarihi iki katlı evin ön cephesinde göçme meydana geldi.

Büyükkütah Mahallesi Dolap Pazarı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı tarihi Evin ön cephesinde çökme meydana geldi. Binanın ön cephesindeki taşlara yere düştü. Evde kimsenin ikamet etmediği, göçme esnasında ölen yada yaralan olmadığı bildirildi. Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Caddeyi trafiğe kapatarak, göçen evin etrafında bariyerlerle tedbir aldığı bildirildi.

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