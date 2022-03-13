Kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi memleketine gönderildi

Suriye’de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Nail Türeme'nin naaşı, memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Suriye'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Nail Türeme'nin (54) cenazesi, Kilis'te düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderildi.

El Bab Çıldıroba Üs Bölgesi 17. Komando Tugay Komutanlığı emrinde kepçe operatörü olarak görev yapan ve dün gece kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Türeme için Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Türeme'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türeme'nin özgeçmişi okundu. Kur'anı Kerim tilaveti ve duanın ardından Türeme'nin cenazesi memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, 1’inci Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ve mesai arkadaşları katıldı.

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