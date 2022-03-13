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Polis memuru Türeme'nin cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi

İHA

Polis memuru Türeme'nin cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi

Suriye’de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Nail Türeme'nin naaşı, memleketi Balıkesir’e hava yoluyla gönderildi.
Dün gece Suriye El Bab Çıldıroba Üs Bölgesi 17. Komando Tugay Komutanlığı emrinde kepçe operatörü olarak görev yapan ve kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Nail Türeme'nin (54) cenazesi, Gaziantep Havalimanında düzenlenen törenle memleketi Balıkesir’e gönderildi.
Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6’ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile yetkililer katıldı.

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