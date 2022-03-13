Kilis’te göçmen kaçakçılığı operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te göçmen kaçakçılığı operasyonu

İHA

Kilis’te göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kilis’te polis, Suriye’den yasa dışı yollarla gelen 24 yabancı uyruklu kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesi zeytin bahçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen 18 yabancı uyruklu düzensiz göçmene operasyon düzenledi. İkinci operasyonda ise İnaplıkütah Mahallesi'nde bir ikamette 6 göçmen yakalandı. İki operasyonda gözaltına alınan 24 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edildi. Göçmenlere yardım ve yataklık eden 3 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis memuru Türeme'nin cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi
YEREL HABERLER Polis memuru Türeme'nin cenazesi memleketi ...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İpekyolu Kariyer Fuarı’na katıldı
YEREL HABERLER Kilis 7 Aralık Üniversitesi İpekyolu Kariyer Fuarı’na ...
Kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi memleketine gönderildi
YEREL HABERLER Kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi ...
El Bab'da, kap krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören
YEREL HABERLER El Bab'da, kap krizinden hayatını kaybeden polis ...
Kilis’te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Kilis’te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı
Suriye sınırında İstiklal Marşının kabulünün 101 yıl dönümü etkinliği
YEREL HABERLER Suriye sınırında İstiklal Marşının kabulünün 101 yıl ...
Başkan Ramazan’ın İstiklal Marşının yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ramazan’ın İstiklal Marşının yıl dönümü mesajı
"Zeytinyağı Üretim ve Depolama Tesisi" yerinde incelendi
YEREL HABERLER "Zeytinyağı Üretim ve Depolama Tesisi" yerinde ...
Üniversitede İstiklal Marşı’nın Kabulü konulu söyleşi
YEREL HABERLER Üniversitede İstiklal Marşı’nın Kabulü konulu söyleşi
Silahla gasp yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Silahla gasp yapan 2 kişi yakalandı
Tarihi evin ön cephesi kısmen göçtü
YEREL HABERLER Tarihi evin ön cephesi kısmen göçtü
Milletvekili Dülger’in 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Polateli-Şahinbey OSB’de işlemler hızlı bir şekilde sürüyor
YEREL HABERLER Polateli-Şahinbey OSB’de işlemler hızlı bir şekilde ...
Kıraathane söyleşilerinin 36’ncısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kıraathane söyleşilerinin 36’ncısı gerçekleştirildi
Milletvekili Dülger’den kutlama mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’den kutlama mesajı
İstiklâl Marşını işaret dili ile okudular
YEREL HABERLER İstiklâl Marşını işaret dili ile okudular
Üniversiteliler Patili dostlarımız için harekete geçti
YEREL HABERLER Üniversiteliler Patili dostlarımız için harekete ...
Kilis’te 4 bin 425 kişiye madde bağımlılığının zararları anlatıldı
YEREL HABERLER Kilis’te 4 bin 425 kişiye madde bağımlılığının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.