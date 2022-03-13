Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen Suriye uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi de organizatörlük suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesindeki bir zeytin bahçesine ve İnaplıkütah Mahallesi'ndeki bir eve yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 24 kişi yakalandı. Kaçak göçmenleri yurda getirip sakladığı iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 3 şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-03-13 16:06:33



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