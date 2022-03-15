Sağlık çalışanlarına motivasyon etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık çalışanlarına motivasyon etkinliği

İHA

Sağlık çalışanlarına motivasyon etkinliği

Kilis'te 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları gönüllerince eğlendi.
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy organizesinde yapılan etkinlik düğün salonunda gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gökmen Erendor, Korona virüsle mücadele ederek hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına baş sağlığı dilediğini, sağlık çalışanlarının zor şartlarda çalıştıklarını, özlük haklarının bir an önce düzeltilmesini beklediklerini ifade etti. İl Sağlık Müdürü Vekili Murat Şekeroğlu, Pandemi sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Dünyanın birçok ülkesinde duruma göre bazen sağlık sisteminde sorunların tek sorumlusu, bazen de tek çaresi doktorlar olarak gösterilmektedir. Bizler ancak iyi işleyen bir sağlık sisteminde çok faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Hep birlikte daha iyisini yapabiliriz" dedi.
Vali Recep Soytürk, Kilis Devlet Hastanesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversite yıllarında tıp fakültesi okuyan bir arkadaşıyla aynı evi paylaştığını ve tıp okuyanların ne kadar çok ders çalıştığını en iyi bilenlerden olduğunu belirtti.
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, geçmişten gününe kadar zorlu şartlarda fedakarca çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarının son 2 yıldır pandemiyle mücadele ettiklerini ifade ederek, “Pandemi sürecinde birçok acı kayıplarının oldu. Aşının çıkmasıyla birlikte acı kayıpların en az seviyeye indi. Birçok ülkenin henüz aşıya ulaşamazken, Türkiye’nin, yerli ve milli aşı TURKOVAC’ı üretti. TURKOVAC’ın verdiği güvenle artık salgına karşı çok daha güçlü durumdayız” dedi.
Vali Recep Soytürk, Kilis ve Ankara’da bir süre korona tedavisi gördüğünü ifade ederek, ''Bu süre içerisinde hem Ankara Şehir Hastanesi'nde hem buradaki sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Şiddetsiz, yeteri kadar sosyal, çok daha güzel haklarınızın olduğu günler diliyorum. Cumhurbaşkanımız bugün sevindirici açıklamalar yaptı. Şükranlarımızı sunuyorum'' diye konuştu.
Günün anısına kesilen pastanın ardından sağlık çalışanları müzik eşliğinde halay çekerek, çifte telli oynayarak gönüllerince eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te ...
Kilis’te ağaçlar budanıyor
YEREL HABERLER Kilis’te ağaçlar budanıyor
Görevi başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Görevi başında kalp krizi geçiren komiser yardımcısı ...
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına bastı
YEREL HABERLER Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen genç mayına ...
Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kilis'te 24 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı
Kilis’te göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Kilis’te göçmen kaçakçılığı operasyonu
Polis memuru Türeme'nin cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi
YEREL HABERLER Polis memuru Türeme'nin cenazesi memleketi ...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İpekyolu Kariyer Fuarı’na katıldı
YEREL HABERLER Kilis 7 Aralık Üniversitesi İpekyolu Kariyer Fuarı’na ...
Kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi memleketine gönderildi
YEREL HABERLER Kalp krizi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi ...
El Bab'da, kap krizinden hayatını kaybeden polis memuru için Kilis'te tören
YEREL HABERLER El Bab'da, kap krizinden hayatını kaybeden polis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.