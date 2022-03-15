Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti

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Gaziantep Valisi Davut Gül ile Kilis Valisi Recep Soytürk ile beraberindeki protokol üyeleri Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Kilis’e gelen Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler. Daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Kilis ve Gaziantep protokolünün katılımıyla Komiser Yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

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