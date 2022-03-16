İmam Hatiplilerden kan bağış kampanyasına destek

Kilis’te, İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ''İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundular.

Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yoğun katılımıyla kan bağışında bulundu. Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdiresi Dr. Esra Yılmaz, kan bağışı kampanyasına tüm vatandaşlardan, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum kuruluşlarından destek beklediklerini ifade ederek, “Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılay Kolu tarafından düzenlenen organizasyonda yoğun kan bağışında bulundular. Başta okul Müdürü Leyla Yarımdağ, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Kan vermek hem sağlık açısından yararladır. Hem de bu kana ihtiyaç duyan binlerce insan vardır. Havaların ısınmasıyla birlikte kana olan ihtiyaç daha da artacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütü ile kurum ve kuruluşlarımızı kan vermeye çağırıyorum” diye konuştu.

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