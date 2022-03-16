Milletvekili Dülger’in Berat Kandili mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında rahmet, af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi Ramazanı Şerifin habercisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Dülger, "Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Berat, tövbe ve dua zamanıdır. Berat gecesi de hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir. Berat bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkânı kazandıran bir fırsat gecesidir. Berat, mağfirettir. İlahî rahmetin tecelli ettiği gündür. Berat, nedamet ve umut zamanıdır. Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı gecedir. Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin adıdır.Berat gecesi, kalbimizin en derin yerinden Rahman’a doğru bir yol açma vaktidir. Berat gecesi, tövbe etmenin, Rabbimize yönelip rahmet ve mağfiret dilemenin tam vaktidir. Ebedi hayatta kurtuluş beratını alabilmek için bu gecenin feyzinden ve bereketinden istifade edelim. Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapalım. Yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere; Sevgili Peygamberimizin bizlere öğrettiği, ’Allah’ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum’ duası ile Rabb’imizden af ve mağfiret niyaz edelim. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslam âleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyorum. Bu gecenin, İslam dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine, fitne ateşinden, kargaşa ortamından uzak kalınmasına, ülkemizin, birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulünü Yüce Mevla’mızdan Ramazan ayına günah yüklerinden arınmış, suçlarından berat etmiş, hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş yüreğini imana açmış olarak girebilmeyi, hesap gününde kurtuluş beratını alanlardan olmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadesine ver verdi.

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