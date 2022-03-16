Kilis´te tarihi 84 sikke ele geçirildi; 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi 84 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente tarihi eser getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında tarihi eserlerin taşındığı belirlenen plakası açıklanmayan araç, Resul Osman Mesire Alanı girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 84 sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçta bulunan E.K. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2022-03-16 15:33:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.