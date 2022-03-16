Üniversitede Afet tatbikatı gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlıklı Yaşam Topluluğu tarafından afet eğitimi yapıldı.

Yüksekokulda afet bilinci geliştirebilmek, afete karşı farkındalık oluşturabilmek için öğrenci ve akademisyenlere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelleri tarafından afet eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimde, afet, afetin etkileri, afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, afet çantasında bulunması gerekli olan malzemeler, “Çök, Kapan, Tutun” pozisyonunun önemi, afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ve tahliye nasıl olmalı gibi konular ile ilgili bilgiler verildi. Siren çalınarak tatbikat yapıldı. Öğrenciler önce çök, kapan, tutun pozisyonu yaptılar. Ardından toplanma alanına tahliye edildiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.