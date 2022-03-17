Başkan Ramazan’dan Berat Kandili mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, mesajında “Şaban Ayı’nın 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim der. Hadisi Şerif, On bir ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazanı Şerif'in müjdecisi Berat Kandili’nin ülkemize ve tüm İslam Alemi’ne huzur, bereket ve hayra vesile olmasını temenni ederim” ifadelerine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.