Başkan Ramazan’ın 18 Mart Çanakkale Zaferini yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Ramazan, Türk Milleti tarih boyunca bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermemiş, bunu bir yaşam tarzı olarak benimsediğini ifade etti. Ramazan, ''18 Mart 1915’de elde edilen Çanakkale Zaferi ile milletimiz onurlu duruşunu bütün dünyaya sergilemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı Türk Ordusu, Türk Milleti’nin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, birliği ve dirliği için işgal kuvvetlerine karşı mücadele vermiş, vatanın her bir yanında destanlar yazılmış, işgalci güçler büyük fedakarlıklarla vatan topraklarından kovulmuştur. Vatan toprakları aziz milletimizin binlerce vatan evladının şehitlik mertebesine erişmesiyle bağımsızlığına kavuşmuştur. Şanlı Mehmetçik bu zaferin sonrasında tarihe, 'Çanakkale geçilmez' sözünü altın harflerle yazdırmış ve tarihin akışını değiştirmiştir. İnsanüstü bir mücadele ile elde edilen zaferler, milletimizin bağımsızlığını, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini dosta düşmana karşı bir kez daha göstermiştir. Bu vatan bize şehitlerimizin armağanıdır. Bugün bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde bağımsız yaşıyorsak, al bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa, bunu şehitlerimize borçluyuz. Vatanımızda özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimize karşı borcumuz, bu vatanı ilelebet payidar kılmak için canla başla çalışmaktır. Şehitlerimizi Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl dönümü münasebetiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalanabilmesi için canlarını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

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