Milletvekili Dülger’in 18 Mart mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Dülger’in 18 Mart mesajı

İHA

Milletvekili Dülger’in 18 Mart mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Dülger, 107. yıl dönümü iftiharla kutlanılan Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen Türk milletinin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecek fedakarlıkları gözler önüne seren birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı şanlı kahramanlık destanı olduğunu belirtti. Dülger, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kelimeleriyle 'Çanakkale bu günümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zaferin adıdır.' Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mızın da habercisi olmuş, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale geçilmez.' dedirten atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakârlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz. Çanakkale’de yatan Anadolu’nun her bir yanından vatan müdafaası için koşarak hakka yürüyen 253 bin şehidimiz, bizlere 107 yıldan beri güç vermiştir ve vermeye de devam edecektir. Şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde; bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için vatanını canından aziz bilen, bir gül bahçesine düşer gibi toprağa düşen, bayrağımızı dalgalandırabilmemiz, ezanımızı semalarımızda yankılanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yâd ederken, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun” ifadelerine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ramazan’ın 18 Mart Çanakkale Zaferini yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ramazan’ın 18 Mart Çanakkale Zaferini yıl ...
Başkan Ramazan’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ramazan’dan Berat Kandili mesajı
Kilis’te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği
YEREL HABERLER Kilis’te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ...
Kilis’te gübre denetimi
YEREL HABERLER Kilis’te gübre denetimi
Üniversitede Afet tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Üniversitede Afet tatbikatı gerçekleştirildi
Kilis´te tarihi 84 sikke ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kilis´te tarihi 84 sikke ele geçirildi; 2 gözaltı
Kilis’te tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kilis’te tarihi eser operasyonu
Milletvekili Dülger’in Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in Berat Kandili mesajı
İmam Hatiplilerden kan bağış kampanyasına destek
YEREL HABERLER İmam Hatiplilerden kan bağış kampanyasına destek
Kilis’te vicdansız sürücü köpeği ezerek kaçtı
YEREL HABERLER Kilis’te vicdansız sürücü köpeği ezerek kaçtı
Kazı ruhsatları toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kazı ruhsatları toplantısı yapıldı
Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti
YEREL HABERLER Gaziantep ile Kilis protokolünden taziye ziyareti
Yağışlar durdu asfalt ve kaldırım çalışmalarına start verildi
YEREL HABERLER Yağışlar durdu asfalt ve kaldırım çalışmalarına start ...
“Sanat Felsefesi" anlatıldı
YEREL HABERLER “Sanat Felsefesi" anlatıldı
Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücü kaçtı; o ...
Sağlık çalışanlarına motivasyon etkinliği
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına motivasyon etkinliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.