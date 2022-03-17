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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te Sosyal Bilimler Kongresi başladı

İHA

Kilis’te Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Kilis’te 7 Aralık Üniversitesinde 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı.
Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, 7 Aralık Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Kilis Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Üniversitenin Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
Programın açılışında bir konuşma yapan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kongrenin verimli geçmesi temennisinde bulunarak, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söledi.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin birincisinin Mersin'de, ikincisinin ise Gümüşhane'de, Üçüncüsünün de Kilis’te yapıldığını ifade ederek, “ Birsonki Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ni sonbaharda Gümüşhane'de yapılacak. Rektör hocamızın ince düşüncesiyle Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca ve Sezai Karakoç anısına bu üçüncü kongreyi tertip etmiş bulunuyoruz. Kongrenin hayırlı, uğurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi.
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Sosyal Bilimler Kongresinde 50'nin üzerinde sunumun olacağını ifade ederek, "Bu sunumlar yayınlanacak. Yayınlandığı zaman herkese ulaşacak. Biz de istifade edeceğiz. Bu süreç içerisinde fırsat buldukça online bir şekilde takip etmeye çalışacağız. Güzel sonuçlar elde edeceğimize eminim" dedi.
18 Mart'ta sona erecek kongreye, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Müftü Vekili Recep Çarpar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Program, Yavaşca ve Karakoç anısına hazırlanan panelle devam etti.

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