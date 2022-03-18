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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 Aralık Üniversitesi'nde ''öğretmen'' konulu konferans

İHA

7 Aralık Üniversitesi'nde ''öğretmen'' konulu konferans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi ve PDR Öğrenci Topluluğunun birlikte organize ettiği “Bir Öğretmen Nasıl Fark oluşturur” başlıklı söyleşi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliğinden mezun olan Eğitimci Yazar Sultan Serdar Doksöz, söyleşinin başında öğrencilik döneminde Kilis’te yaşadıklarını anlattı. Yazım hayatına üniversite yıllarında tiyatro metni yazarak başladığını ifade eden Serdar Doksöz, yazmanın kendisi için vazgeçilmez bir etkinlik olduğunu ifade etti. Doksöz, öğretmenlik sürecinde karşılaşılan sorunları çözmede bağ kurmanın altını çizen yazar, sabırlı olmanın ve sevginin bütün insanlar için önemli olduğunu ifade etti. “Tüm çocuklar şiir duruluğunda yaşamalı, tüm çocukların bakışları şiir gibi olmalı” diyen Serdar Doksöz, masalın çocuklar ve yetişkinler üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Proje Koordinatörü olarak görevini yürüten yazar, salgın sürecinde gerçekleştirilen bazı eğitsel etkinliklerden bahsetti. 2016’da “Ben Bir Öğretmenim” konulu şiir yarışmasında dereceye giren, 2021’de “Global Teacher” seçilen Serdar Doksöz, öğretmen adaylarına önemli tavsiyelerde bulunup, yaşadıkları imkanların farkında olmaları gerektiğini vurguladı. Mesleki gelişimine katkıda bulunan hocalara ayrı ayrı teşekkür eden yazara, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar tarafından hediye takdim edildi.
Söyleşi, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve Sultan Serdar Doksöz’ün katılımcılar için eserlerini imzalamasıyla sona erdi.

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