Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

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Suriye sınırında bulunan Kilis’te Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri Şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Asri mezarlıktaki Şehitlikte gerçekleştirilen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, garnizonda görevli subaylar, daire amirleri, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören daha sonra Kur'anı Kerim okunmasıyla devam etti. Ardından İl Müftü Vekili Recep Çarpar, şehitler için dua etti. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil konulması ile tören sona erdi.

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